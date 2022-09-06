YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

06.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evin kömürlüğünde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, evin kömürlüğünde saklanan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 13 Afganistan uyruklu yakalandı.

Afganistanlılar, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

- Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van göçmen kaçakçılığı

Van Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
04:08
Sabah
05:33
Öğle
12:10
İkindi
15:46
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Salı

Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Başak Eczanesi
Ipekyolu
Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Kamer Eczanesi
Tusba
Kaya Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Zaman yolcusu kehanetlerini anlattı! Felaketleri sıraladı

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.