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Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

07.07.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Şerefiye Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 2'si kadın, 17 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Van operasyon

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İkindi
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Akşam
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Van Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Nur Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Çınar Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
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