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Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

14.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine, Altıntepe Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı, göçmenlerin taşınmasında kullanıldığı belirlenen kamyonete el konuldu.

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

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