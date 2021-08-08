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Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

08.08.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Van-Hakkari kara yolunun 85. kilometresindeki Örmetaş Mahallesi yakınlarında 31 B 5869 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 01 AFT 463 plakalı otomobil çarpıştı.

İki otomobilin yoldan geçen tıra da çarpması sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları Başkale Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada, ekipler çevrede önlem alarak trafiğin kontrollü ilerlemesini sağladı.

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Van'da 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Van

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