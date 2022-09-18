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Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

18.09.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç şüpheli gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki katlı evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Vali Mithatbey Mahallesi'ndeki iki katlı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

- Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç şüpheli gözaltına alındı

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

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