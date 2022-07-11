Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 32 bidon içinde 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Van'da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi
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