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Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

30.07.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu, ödül töreniyle tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin güzelliklerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında organize edilen uluslararası yarışmaya yerli ve yabancı 200 sporcu katıldı.

Gevaş ilçesinde gerçekleştirilen yarışta sporcular, 50 kilometrelik Artos Ultra Sky Maraton, 30 kilometrelik Akdamar Run ve 15 kilometrelik Vizontele Koşusu olmak üzere 3 etapta yarıştı.

Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından Türkiye'de onaylanmış ilk yarış olan maratonda atletler, parkurlarda koşarak 3 bin 700 metre tırmanış gerçekleştirdi.

Artos Ultra Sky Maratonu'nu erkeklerde Kemal Kukul birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Vehbi Bekar üçüncü, kadınlarda Fatma Taş birinci, İsmet İnan ikinci, Halide Kaya üçüncü tamamladı.

Akdamar Run parkurunda Kerem Karay birinci, İlker Geçgel ikinci, Burhan Çelik üçüncü, kadınlarda Eda Açıkgöz birinci, Itır Atadiyen ikinci, Meral Çağlar üçüncü oldu.

Vizontele Koşusu'nu ise erkeklerde Ulus Sığırcı birinci, Hakta Ali Ayaz ikinci, Mehmet Gani Dalkılıç üçüncü, kadınlarda Nursena Çeto birinci, Tülay Manav ikinci, Birsen Tolga üçüncü bitirdi.

Sporculara ödüllerini Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gevaş Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Gevaş Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu takdim etti.

Ödül töreninin ardından yarışmaya katılanlar ve vatandaşlar, Belediye Meydanı'nda canlı müzik eşliğinde halay çekip, şarkı söyledi.

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

Van'da düzenlenen Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maratonu tamamlandı

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Anahtar Kelimeler:
Van büyükşehir belediyesi maraton ödül töreni

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