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Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreç görüntülendi

22.08.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran sınırında ve kent merkezinde güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerin ardından ülkelerine gönderiliyor - Pakistan uyruklu 41 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Van'dan İstanbul'a götürüldü

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, jandarma ve komando birlikleri, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucularınca yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderiliyor.

Van'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları ve yakalanan göçmenlerin hem barındırılmaları hem de sınırı dışı edilme süreçleri kente gelen ulusal ve uluslararası gazete, televizyon ve haber ajanslarının temsilcilerince görüntülendi.

Çeşitli ülkelerden, yaşadıkları sorunlar nedeniyle önce İran'a gelen ve buradan insan kaçakçıları aracılığıyla yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalanan göçmenler, ilk olarak Tuşba ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getiriliyor.

Burada güvenlik ve sağlık taramasından geçirilen, parmak izleri alınan göçmenler, yaklaşık 48 saat süren işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine götürülüyor.

Van-Hakkari kara yolundaki merkezde gerekli kontrollerden geçirilen düzensiz göçmenler, burada da yüz tarama sistemi ve güvenlik araştırmaları yapılarak bir suça karışıp karışmadıkları tespit ediliyor.

Tüm süreçlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan göçmenler, ülkelerinin teslim süreçlerine göre en fazla 1 yıl süreyle burada barındırılıyor.

Tüm ihtiyaçları karşılanan, sağlık kontrolleri yapılan, çeşitli etkinliklerle sosyalleşmeleri sağlanan göçmenler, işlemlerin ardından güvenlik güçlerinin refakatinde araçlarla İstanbul'a götürülüyor, oradan da uçaklara bindirilerek ülkelerine gönderiliyor.

- 41 Pakistan uyruklu İstanbul'a gönderildi

İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışırken yakalanan Pakistan uyruklu 41 göçmen, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmenler, kontrollerin ardından merkeze gelen otobüse bindirildi.

Güvenlik güçlerinin de refakat ettiği göçmenler, uçakla ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Merkezde barındırılan göçmenler, Taliban'ın ülkede zulüm yaptığını, yakınlarını öldürdüğünü, bu nedenle kaçarak Türkiye'ye gelmek istediklerini anlattı.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Seçilmiş ile İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, basın mensuplarına yapılan çalışmalar ve süreç hakkında bilgi verdi.

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreç görüntülendi

- İran sınırında ve kent merkezinde güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezindeki işlemlerin ardından ülkelerine gönderi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi

Van'da düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin süreçler görüntülendi
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