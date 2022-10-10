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Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

10.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, eski bozuk para kasaları ile çöpe atılan araç lastiklerini kulübeye dönüştürerek sahipsiz hayvanların kış öncesinde sıcak yuvaya kavuşmasını sağladı.

Belediye ekipleri, kış mevsiminin sert geçtiği kentte, sahipsiz hayvanları soğuktan korumak ve aç kalmalarını önlemek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Merkez Bankası Van Şubesinin kullanmadığı 100 bozuk para kasası ile çöpe atılan yüzlerce araç lastiğini toplayan görevliler, 11 personelin çalıştığı Bostaniçi Mahallesi'ndeki atölyede bunları yuvaya dönüştürdü.

Kulübeleri sahipsiz hayvanların en çok görüldüğü noktalara yerleştiren görevliler, kaplara da mama bıraktı.

- "Sokak hayvanlarını korumak istiyoruz"

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, AA muhabirine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın desteğiyle kentteki sahipsiz hayvanları sıcak yuvaya kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Bozuk para kasaları ve eski lastiklerden kulübe yaptıklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Kuş, kedi, köpek kulübeleri yaparak hayvanların ısınma problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Kulübeleri yaparken aynı zamanda geri dönüşüme de katkı sağlıyoruz. Sokak hayvanlarını korumak istiyoruz. Her yıl plastik, araç lastiği ve ahşap gibi atık malzemeleri atölyemizde sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüyoruz. Bu yıl da Merkez Bankası Van Şubesinin kullanmadığı bozuk para kasalarını atölyemize getirdik. Onlardan kulübe yaptık. Üretimimiz devam ediyor. Çöpe atılan yüzlerce araç lastiğinden kedi kulübesi yaptık. Kulübeleri sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı noktalara bırakıyoruz. İyi bir ekibimiz var. Yıllardır bu şekilde sokaktaki canlarımız için çalışıyoruz. Kış mevsimi yaklaşıyor. Bölgemize kar çok fazla yağıyor. Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için çaba gösteriyoruz."

Hayvanların beslenme konusunda da sıkıntı yaşamaması için belirlenen noktalara mama bıraktıklarını ifade eden Avcı, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor

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Van ipekyolu belediyesi sokak hayvanları

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