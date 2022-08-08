Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 349 sikke, gümrük kaçağı 420 litre akaryakıt ile 400 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Ağustos'ta yapılan çalışmalarda 349 sikke, gümrük kaçağı 420 litre akaryakıt, 400 paket sigara, 300 elektronik sigara likidi ve sahte olduğu belirlenen 50'şer dolarlık 5 banknot ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi
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