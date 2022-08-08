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Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

08.08.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 349 sikke, gümrük kaçağı 420 litre akaryakıt ile 400 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Ağustos'ta yapılan çalışmalarda 349 sikke, gümrük kaçağı 420 litre akaryakıt, 400 paket sigara, 300 elektronik sigara likidi ve sahte olduğu belirlenen 50'şer dolarlık 5 banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

Van'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 349 sikke ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Van operasyon sikke

Van Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:07
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:17
Yatsı
20:45

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Polen Eczanesi
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