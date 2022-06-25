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Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

25.06.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, gökyüzü gözlem etkinliğinin yapılacağı Fidanlık Parkı'nda süren çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3-5 Temmuz'da Van'da düzenlenecek etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının himayesinde, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteği ve TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Gökyüzü tutkunlarını Fidanlık Parkı'nda bir araya getirecek etkinliğin açılışını, bakanlar Varank ve Kasapoğlu yapacak.

Balcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki Fidanlık Parkı'na giderek yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Van'da yapılacak etkinliğin önemine değinen Balcı, kentin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirtti.

Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak

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