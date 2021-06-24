Van'da HDP önünde eylem yapan anne, kızının PKK'dan kaçmasının mutluluğunu yaşıyor

Van'da diğer ailelerle, dağa kaçırılan çocukları için her hafta HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Atiye Dayan, terör örgütü PKK'dan kaçan kızının güvenlik güçlerine teslim olmasının mutluluğunu yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, Van'da 2009 yılında kaçırılan 17 yaşındaki Şilan Dayan, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yıllardır beklediği müjdeli haberi alınca büyük sevinç yaşayan anne Atiye Dayan, ellerine kına yakarak kızına kavuşacağı anı sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan aileler de Dayan'ı ziyaret ederek mutluluğuna ortak oldu.

- "Eylemimiz aynı kararlılıkla sürecek"

Evladına kavuşan Atiye Dayan, gazetecilere, terör örgütü PKK'ya karşı bir kez daha kazandıklarını söyledi.

Yaşadığı sevincin şokunu üzerinden atamadığını, 7 yıl sonra evladına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden anne Dayan, şöyle konuştu:

"Emniyetten telefon ederek 'Kızın gelip teslim oldu.' dediler. Şu an şoktayım. Elim ayağım titriyor. Devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize, polislerimize teşekkür ediyorum. Ailelere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da ailelere desteğim sonuna kadar devam edecek. Kızıma kavuştum diye vazgeçecek değilim. Arkadaşlarımla, onların evlatlarına kavuşmasına kadar eylemimiz aynı kararlılıkla sürecek. Terör örgütü PKK'ya karşı bir kez daha kazandık. İlk günden bu yana her zaman söylüyoruz. Devletimizin gücüyle zafer bizimdir, biz kazanacağız ve bütün evlatlarımızı alacağız. Çok mutluyum ve sevinçliyim. Herkese teşekkür ederim."

- "Hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız"

Kızı 2012'de dağa kaçırılan Nazlı Sancar ise devletin gücüyle tüm ailelerin evladına kavuşacağına inandıklarını belirtti.

Terör örgütüne karşı bir zafer daha kazandıklarını vurgulayan Sancar, şunları kaydetti:

"26 evladımızı onların pençesinden kurtardık. Kalanları da kurtaracağız. Hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Büyük bir reisimiz var. Güçlü bir bakanımız var. Onların gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Haber geldiğinde Atiye annemizin yanındaydım. Sevinçten bayıldı. Bundan sonra da yanında olacağım. Onun sevincini paylaşıyorum. Her çocuk bir fidan. Onları bizden alıp götürdüler. Devletimizin gücüyle kazanacağız. Geri adım atmayacağız. Evlatlarımızın tamamını alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Düşmanın karşısında dimdik duracağız. Onlardan korkmuyorum. Bütün anne babalar olarak evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan alacağız."

"Kızımız geldiği için ellerimize kına yaktık. Ne zaman bir çocuk gelse ellerimize kına yakacağız." diyen Sancar, şöyle devam etti:

"Zalimlerin elinden bir evladımızı daha kurtardık. Canımızı, ciğerimizi kazandık. Şeyma kızım anneni görüyorsan, beni duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol. Anne babaların dayanacak gücü kalmadı. Gelin o zalimlerin elinden kurtulun. Sizi orada kandırıyorlar. Bütün evlatlarımıza sesleniyorum. Ben yüreği yanan, PKK'ya karşı 10 yıldır savaşan bir anneyim. Evladımın peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Onlar sizin beyninizi yıkıyor. Gelin ailenize kavuşun. Bu bayrağın altında doğdunuz, bu bayrağın altında ölün. Onlar haindirler, gelin devletinize sığının."

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