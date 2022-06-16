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Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

16.06.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde, Gezginler Derneği tarafından modern toplu konut anlayışının Doğu Anadolu'daki ilk örneği olduğu değerlendirilen Zernaki Tepe'nin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi.

Erciş Belediyesinin desteğiyle Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki 270 hektarlık alanı kapsayan 2,5 kilometre uzunluğunda ve 1,5 kilometre genişliğindeki ızgara planlı tarihi kent kalıntısının bulunduğu alana gelen dernek üyeleri, bölgede yürütülen kazı çalışmaları konusunda görevliler tarafından bilgilendirildi.

Yürüyüşe katılan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, belediye olarak şehrin tarihi ve kültürel mirasını önemsediklerini söyledi.

Zernaki Tepe'nin tarihinin milattan önceye dayandığını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Doğa yürüyüşüne meraklı vatandaşlarımızla ilçemizin en önemli değerlerinden biri olan Zernaki Tepe'ye geldik. Burası bizim için çok değerli. Bu alanın turizme kazandırılması için geçen yıl kazı çalışmalarının başlamasına öncülük ettik. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başkanlığında ilk kazı çalışmalarını başlattık. Burada bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bulgular elde edildi. Amacımız, 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna yelken açan ülkemizin güzide ilçelerinden Erciş'i turizm ve kültür merkezi yapmaktır."

Gezginler Derneği Başkanı İsrafil Akan da 50 kişinin katıldığı bu etkinliği, Doğu Anadolu'nun tek ızgara planlı antik kenti olan Zernaki Tepe'nin tanıtımına katkı sağlamak için düzenlediklerini ifade etti.

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

Van'da ızgara planlı antik kentin bulunduğu alana yürüyüş düzenlendi

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