YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

26.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı mal ticareti ve nakli yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de yapılan 10 operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 261 fişek, 15 şarjör ile kasatura, 5 av tüfeği, tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 24 av tüfeği fişeği ve 3 hücum yeleği, 1945 paket gümrük kaçağı sigara, 56 cep telefonu, 8 parça tarihi eser, 183 zayıflama hapı ve elektronik cihazlar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Van sigara tarihi eser silah

Van Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:50
Öğle
12:03
İkindi
15:26
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Van Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazartesi

Koç Eczanesi
Ipekyolu
Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Revşan Eczanesi
Tusba
Öz Yaşam Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.