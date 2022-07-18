YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

18.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da iğne yutma şikayetiyle hastaneye başvuran 24 yaşındaki kadının midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, iğne yutmaya bağlı karnındaki ağrı nedeniyle yakınları tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Acil servisteki kontrollerin ardından röntgen filmi çekilen hastanın midesinde yabancı cisim olduğu belirlendi.

Genel cerrahi servisinde ameliyata alınan kadının midesinden, tırnak makası, çakı, meyve bıçağı, cımbız, çivi, iğne, vida ve anahtar gibi 158 cisim çıkarıldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından servise alınan hasta, tedavi süreci sonrası taburcu edildi.

Ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Yusuf Tekeş, psikolojik sorunları olan hastanın iğne yutma şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Yaptıkları kontrollerde hastanın midesinde topaklaşmış halde yabancı cisimler gördüklerini anlatan Tekeş, "Açıkçası ben de başta inanmadım. Endoskopiyle çıkarmayı düşündük fakat iğne büyük olduğu için ameliyata aldık. Ameliyatta bizi şok eden manzarayla karşılaştık. Çeşitli büyüklükte 158 yabancı cisim vardı. Hepsini çıkardık. Hastamızın durumu iyi." diye konuştu.

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Van'da kadın hastanın midesinden 158 yabancı cisim çıkarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:50
Öğle
12:18
İkindi
16:11
Akşam
19:36
Yatsı
21:13

Van Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazartesi

Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Ervan Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.