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Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

26.06.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'ın Çatak ilçesinde, bu yıl onbirincisi düzenlenen "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ilçeye 5 kilometre mesafedeki Kanispi Şelalesi'nin bulunduğu bölgede yapılan festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yöresel oyunların oynandığı, etkinliklerin düzenlendiği festivalde, İran'dan gelen halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, geleneksel hale getirdikleri festivali, salgının etkisinin azalmasıyla 2 yıl aranın ardından tekrar düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede güzel bir günün yaşandığını dile getiren Akbulut, "Allah'ın gösterdiği güzel günlerde hep böyle, mutlulukla, sevgiyle bir araya geliriz inşallah. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Festivali düzenleyen belediye başkanımıza, festivalin güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlayan emniyet ve jandarmamıza, katılan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da bu yıl renkli görüntülere sahne olan festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

- "Çatak turizmde istediği yere ulaşacak"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise Çatak'ın marka bir şehir olma yolunda adım adım ilerlediğini söyledi.

İlçede çok güzel bir ortamın oluştuğunu belirten Yardımcı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın organize ettiği Uluslararası Dünya Şampiyonası'nda Çatak'tan sporcularımız da ülkemizi rafting sporunda temsil edecek. İlçeye fitness salonları, turizm alanları ve parkurlarıyla mükemmel bir su sporları eğitim merkezi yapıyoruz. Proje bedeli 50 milyon lira olan tesisi ilçemize kazandırdığımızda gelecek sene Ukrayna, Rusya, İran, Fransa ve İtalya sporcular buraya gelecek. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde Çatak'ın sahasını sporla dolduracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği sportif turizmin, 600 milyar dolarlık dev bir ekonominin en büyük lokasyonu Çatak olacak. İddia ediyorum, 2 sene sonra Çatak, turizmde istediği yere ulaşacaktır."

Konuşmaların ardından vatandaşlarla halay çeken protokol üyeleri, kıl çadırlarda kendilerine ikram edilen organik bal ve cevizin tadına baktı, dengbejlerin seslendirdiği türküleri dinledi.

Festivale Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer de katıldı.

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

Van'da "Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali" başladı

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