YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

14.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören alanına getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.

Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Atanur Aydın ve askerler katıldı.

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van'da şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı törenle memleketine uğurlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
11:58
İkindi
15:06
Akşam
17:38
Yatsı
18:54

Van Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Cuma

Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Araştırma Eczanesi
Tusba
Gürbüz Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Görmezden geliniyor: Sedefe ve cinsel hayata etkisi çok büyük

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.