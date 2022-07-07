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Van'da sutopu takımı kuruldu

07.07.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kentin ilk sutopu takımını kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte sporun ve sporcuların geliştirilmesine yönelik destekler devam ediyor.

Bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, dağcılık, tekvando gibi birçok spor dalını barındıran Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, bünyesine yeni bir spor dalı daha ekleyerek erkek sutopu takımı kurdu.

Sutopu antrenörü İranlı Akbar Mirzamohammadi yönetiminde 15-19 yaş arası gençlerden oluşan sutopu takımı, antrenmanlarını Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, bölgenin ilk sutopu takımını kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Spora ve sporcuya desteğini esirgemeyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür eden Sevinç, sutopunu kentte ve bölgede geliştirmek istediklerini belirterek, takımda yer almak isteyen gençleri kulübe davet etti.

Küçüklüğünden bu yana sutopuna ilgisinin olduğunu dile getiren sporculardan Sadık Buğrahan ise lige katılarak başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini aktardı.

Sutopu takımı, Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından belirlenecek müsabaka takviminin ardından mücadele edeceği liglerde karşılaşmalarına başlayacak.

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

Van'da sutopu takımı kuruldu

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Van büyükşehir belediyesi su topu

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