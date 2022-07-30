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Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

30.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da teknoloji, medikal, çevre ve enerji alanlarında geliştirilen projelerin tanıtıldığı "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı.

Van İş Geliştirme Merkezince (İŞGEM), Uluslararası Buluşçular Dernekleri Federasyonu (IFIA), İslam Ülkeleri Arası Bilim ve Teknoloji Parkları Ağı (INSTP) ve Van Teknokent iş birliğiyle yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye ilgilerini artırmak için başlatılan yatırım programına Kanada, İran, Hollanda, Lübnan, ABD ve Türkiye'den 46 girişimcinin projeleri kabul edildi.

Teknoloji, medikal, çevre ve enerji alanlarında hazırlanan projelerin tanıtımı için Uygulama Oteli konferans salonunda "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" gerçekleştirildi.

İki gün sürecek programın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açmak istediklerini söyledi.

Girişimciliği çok önemsediklerini anlatan Balcı, "Dünyada ekmeğin, pastanın büyütülmesi ve insanlarla paylaşılması için hep girişimcilere ihtiyaç var. Girişimci olmak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla girişimcileri çok önemsediğimi ve değer verdiğimi ifade etmek isterim. Memleketlerin lokomotifi, ülkelerin gelişimine, istihdamın artmasına, yeni iş ve fikirlerin gelişmesine katkı sağlıyorlar." dedi.

Girişimcilerin bilgi ve teknoloji transferini sağlayarak ülkelerin zenginleşmesinde önemli rol oynadığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bize düşen görev, girişimciye uygun ortamı sağlamak, yeni yatırımların artması için var olan maddi ve manevi engelleri kaldırmak. Bu anlamda girişimcileri desteklemek ve cesaretlendirmek istiyoruz. Bu, bizim asli görevimiz. Van, sahip olduğu değer ve taşıdığı yüksek potansiyelle büyük bir cazibe merkezi. Van'ın önü bu anlamda çok açık. Dışardan gelen insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Genç nüfusun çok olması ve kucaklayıcı olması Van'a büyük bir değer katıyor. Burada büyük bir iş gücü potansiyeli var. Bu da girişimciler için fırsatlar doğuruyor. Biz de var olacak bürokratik ve diğer engellerin aşılmasında girişimcilerin önünü açmak istiyoruz. Güzel projeler gördüm. Katılımcılara teşekkür ederim."

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Selçuk da dünyadaki ekonomik sıkıntılar karşısında girişimciliğin daha da değer kazandığını söyledi.

Maddi ve manevi olarak desteklenecek yabancı yatırımcılara ihtiyaç olduğunu anlatan Selçuk, "Bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefiyle yoluna devam eden, girişimciliğin şehrimizde, bölgemizde ve ülkemizde gelişmesine rol oynaması için misyon ve faaliyetlerini sürdüren İŞGEM yönetimi olarak paydaşlarımızla yabancı girişimcilerin ülkemizde işlerini kurmaları ve yatırım yapabilmelerini sağlamak için bir araya geldik. Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. 14 ülkeden 300'ün üzerinde proje başvurusu oldu. Uzmanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonucu 46 proje seçtik. " diye konuştu.

Programda IFIA Başkanı Dr. Alireza Rastegar, INSTP Temcilcisi Dr. Mahmod Saberi ve Avrupa Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Snjezana Baroness Rajacıc da birer konuşma yaptı.

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

Van'da "Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi" başladı

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