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Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

22.07.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

Van'da 300 yarışmacının katıldığı uluslararası satranç turnuvası, birinci tur karşılaşmalarıyla başladı.

Van Valiliği, Edremit Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uluslararası Van-Edremit Satranç Turnuvası düzenleniyor.

Van Gölü kıyısındaki Uygulama Oteli'ndeki programın açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte satrancın yaygınlaşması için 1500 okula satranç seti dağıtacaklarını söyledi.

Satranca ilgi duyanların sayısını arttırmak için ulusal ve uluslararası etkinliklere destek vereceklerini anlatan Balcı, "Sadece satrançta değil, Türkiye'nin en görkemli, en zengin kitaplarının olduğu il haline geleceğiz. Okullar açıldığı zaman kitabı olmayan, kütüphanesi olmayan okul kalmayacak. Çocuklara, gençlere, kadınlara ve özellikle dezavantajlı gruplara ilişkin hayata, insan yüreğine dokunan, onların hayallerine katkı sağlayan, hayallerini gerçekleştirecek her işte onlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da kenti turizm ve sporun merkezi haline getirmek için önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

Etkinliğin ilgi gördüğünü dile getiren Say, şunları kaydetti:

"Bugün 300'ün üzerinde satrançseveri Van'da, Edremit'te buluşturduk. Yaklaşık 10 bin kilometre mesafeden, 6 ülkeden misafirlerimiz geldi. Yine ülkemizde 30 şehirden satranç tutkunlarını ağırlıyoruz. Görme engelli yarışmacılarımız var. Spor kardeşliktir, centilmenliktir, kültürlerin bir araya gelmesidir. Uluslararası çapta Edremit'te, Van'da yapılan ilk turnuva. Beş gün boyunca bir taraftan yarışmalar sürecek, bir taraftan da Van'ımızı tüm dünyaya ve ülkemize tanıtmış olacağız. "

Konuşmaların ardından turnuva, birinci tur karşılaşmalarıyla başladı.

Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

Van'da uluslararası satranç turnuvası başladı

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