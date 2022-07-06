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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

06.07.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Haziran-6 Temmuz'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 104,81 gram sentetik uyuşturucu, 4,33 gram sentetik kannabinoid, 2,11 gram eroin, 0,67 gram esrar ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek", 6'sı hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Ipekyolu
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