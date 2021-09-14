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Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

14.09.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan ve bulunduğu yerde mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler hastaneye ulaştırdı.

Van AFAD Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, Çaldıran-İran sınırında yurda kaçak yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlerden biri kayalıklardan düşerek yaralandı.

AFAD, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kaldığı kayalık alandan kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 9 düzensiz göçmen de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ekiplere teslim edildi.

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı

Van'da yaralı halde kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmeni ekipler kurtardı
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