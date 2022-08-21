YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

21.08.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç ederek Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgızlar, "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye gelen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Ulupamir Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor.

Asırlardır yaşattıkları geleneklerini Türkiye'de de sürdüren Kırgız Türkleri, ülkeye gelişlerinin 40. yıl dönümü dolayısıyla kültür şenliğini organize etti.

Köy meydanında yapılan etkinlikte aşık oyunu, el sanatları sergisi, at yarışları gösterisi ve geleneksel lezzetlerin tanıtımı yapıldı, düğün evi ziyaret edildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğe katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 40 yıl önce Van'a getirilerek Ulupamir Mahallesi'ne yerleştirilen Kırgızların kendi kültür ve kimliklerini tanıtmak için her yıl şenlik düzenlediğini söyledi.

Ulupamirlilerin savaşlar ve hastalıklar nedeniyle tarihleri boyunca birçok kez göçe maruz kaldığını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu göçlerin en önemlisi Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Türkiye'ye geliştir. 1980'li yıllarda ilçemize gelen kardeşlerimiz Ulupamir Mahallesi'nde 40 yıldır dostluk sofralarını kurarak kadim Türk geleneklerini sürdürüyor. Ulupamirli kardeşlerimiz burayı vatan bilip özlemlerini burada gidererek yaşamaya devam ediyor. Bugün birçok devlet kurumunda Ulupamirli kardeşlerimizi görüyoruz. Kimi üniversite öğrencisi kimi de subay, öğretmen ve hemşire olarak çalışıyor."

Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova ise Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeşliğinin ebedi olması temennisinde bulunarak, "Kırgız atasözünün dediği gibi 'Ucu bir olan ayrılır, temeli bir olan birleşir.' Kardeşliğimiz daim olsun." diye konuştu.

Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin de Türkiye'ye gelişlerinin 40. yılı dolayısıyla etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Dün meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Programımızı kısıtlı bir şekilde düzenledik. Şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik, dualar ettik." ifadelerini kullandı.

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Van'da yaşayan Kırgız Türkleri "40. Yıl Kültür Şenliği" düzenledi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:19
Öğle
12:15
İkindi
15:59
Akşam
19:01
Yatsı
20:24

Van Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Polen Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Araştırma Eczanesi
Tusba
Ervan Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.