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Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

19.10.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'da görev yapan kadın muhtarlar, seçildikleri mahallelerde yürüttükleri başarılı çalışmalar ve hizmetleriyle vatandaşların gönlünü kazandı.

2009 yerel seçimlerinde Van'ın ilk kadın muhtarı olarak seçilen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, o günden bu yana görevini başarıyla yürüterek vatandaşların sorunlarına çözüm arıyor.

Mahalle sakinlerinin en iyi hizmeti alabilmesi için kamu kurumlarıyla iş birliğini geliştiren Tanrıtanır, AA muhabirine, başarılı çalışmaları sayesinde 3 dönemdir vatandaşların takdiriyle görevine devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 yıldır yaşadığını anlatan Tanrıtanır, şöyle konuştu:

"Mahallenin sorunlarını birebir yaşadığım için muhtar olmaya karar verdim. 3. dönemdir yaptığım çalışmalarla mahallenin sorunlarının büyük bölümünü çözüme kavuşturdum. Bölgede büyük bir ilki başardığımı düşünüyorum. Burada kadınlarımızın önünü açtım, onlara öncülük ettim. 2019 yılında seçimlere giren kadın adaylar içinden 3 kadın muhtarımız daha seçildi. 2011 depreminde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Elimden geldiğince halkıma hizmet ettim. Son zamanlarda da pandemi süreciyle sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Bu süreçte tüm muhtarlarımız gövdelerini taşın altına koydu."

Devlet kurumlarıyla halkın refahının yükseltilmesi için gayret ettiklerini dile getiren Tanrıtanır, "Mahalle sakinleriyle bir aile ortamında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kadınlarımızın, bütün cesaret ve özverileriyle çalıştıklarında başaramayacakları şey yok. Kadınların her alandaki başarısı bizi mutlu ediyor." dedi.

- "Kadınlar sorunlarını daha rahat dile getiriyor"

Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam ise mahalledeki kadınların ısrar ve talepleri üzerine muhtar olmaya karar verdiğini aktardı.

Göreve başlamasıyla mahalledeki kadınların sorunlarını daha rahat dile getirme imkanı bulduğunu ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Kadınlar, kurumlarda daha aktif olabileceğimizi düşündükleri için daha önce dile getiremedikleri taleplerini bize iletiyor. Mahallemizin eski muhtarı yaklaşık 35 yıldır aynı kişiydi. Hatta ondan sonra oğlu bir dönem muhtarlık yaptı. Muhtarlığa bazen bir evrak için gelip saatlerce oturup birlikte çıktığımız da oluyor. Sadece kadın muhtarı merak edip gelen de oluyor. Hatta pasta börek yapıp getiren var. Çay sohbetleriyle muhtarlığın kendilerine ait bir yer olduğunu hissediyorlar."

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor

Van'daki kadın muhtarlar vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor
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