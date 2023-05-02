SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyor

Ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyor

02.05.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in talipleri artmaya devam ederken, 18 yaşındaki yıldız oyuncu için Hollanda basınından çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe yönetiminin takımda tutmak için her yolu denediği genç oyuncunun Sarı-Lacivertliler'den ayrılacağı belirtilirken, gideceği kulübün de belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken transfer söylentileri de günden güne artmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı yenmesinin ardından şampiyonluk umudu daha da artan Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını hızlandırırken, Sarı-Lacivertliler'in altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve performansıyla herkesi büyülemeyi başaran genç yıldız Arda Güler için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

'İNGİLTERE'YE GELİRSE YILDIZA DÖNÜŞÜR' 

'İNGİLTERE'YE GELİRSE YILDIZA DÖNÜŞÜR' 

Birçok dev kulübün performansını yakından takip ettiği genç yıldız için İngiliz takımları başta olmak üzere devler sıraya girerken, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de kendisi ile ilgili çıkan bir haberde "Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir." ifadelerini kullanılmıştı.

TRİBÜNDEN İZLEDİLER 

TRİBÜNDEN İZLEDİLER 

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın, yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu tribünden izlemişti.

'ARDA SEÇİMİNİ YAPTI' 

'ARDA SEÇİMİNİ YAPTI' 

Hollanda basınından Arda Güler için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre; Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki 10 numarasının birçok talibi olmasına rağmen, Arda Ajax'a sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi ise Arda'yı takımda tutmayı planlıyor.

YÖNETİM O MADDEYİ KALDIRMAK İSTİYOR 

YÖNETİM O MADDEYİ KALDIRMAK İSTİYOR 

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Arda Güler'in sözleşmesinde bulunan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesini kaldırmak istediğinin de altı çizildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Arda Güler son dakika Süper Lig fenerbahçe yaşında sezon süper li kulübün

En Çok Okunan Haberler

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Wanda'nın eski kocasından Icardi'yi çıldırtan sözler!

Wanda'nın eski kocasından Icardi'yi çıldırtan sözler!

Skandal! Vermediği penaltı için özür diledi

Skandal! Vermediği penaltı için özür diledi

Derbi maçında kan aktı! 2 ölü 10 yaralı...

Derbi maçında kan aktı! 2 ölü 10 yaralı...

Ligi sallayacak transfer! F.Bahçe'den ayrılıyor, Trabzonspor'a gidiyor

Ligi sallayacak transfer! F.Bahçe'den ayrılıyor, Trabzonspor'a gidiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.