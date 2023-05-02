Ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyor

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken transfer söylentileri de günden güne artmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı yenmesinin ardından şampiyonluk umudu daha da artan Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını hızlandırırken, Sarı-Lacivertliler'in altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen ve performansıyla herkesi büyülemeyi başaran genç yıldız Arda Güler için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Birçok dev kulübün performansını yakından takip ettiği genç yıldız için İngiliz takımları başta olmak üzere devler sıraya girerken, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de kendisi ile ilgili çıkan bir haberde "Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir." ifadelerini kullanılmıştı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın, yönetim danışmanı Klaas-Jan Huntelaar Türkiye'yi ziyaret etmiş ve burada 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu tribünden izlemişti.
Hollanda basınından Arda Güler için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre; Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki 10 numarasının birçok talibi olmasına rağmen, Arda Ajax'a sıcak bakıyor. Fenerbahçe yönetimi ise Arda'yı takımda tutmayı planlıyor.
Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Arda Güler'in sözleşmesinde bulunan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesini kaldırmak istediğinin de altı çizildi.