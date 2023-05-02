Ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyor

'İNGİLTERE'YE GELİRSE YILDIZA DÖNÜŞÜR'

Birçok dev kulübün performansını yakından takip ettiği genç yıldız için İngiliz takımları başta olmak üzere devler sıraya girerken, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de kendisi ile ilgili çıkan bir haberde "Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir." ifadelerini kullanılmıştı.