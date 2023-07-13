Ve Muslera beklenen haberi verdi! Icardi için tecrübeli file bekçisinden transfer sözleri

"HER ZAMAN BURADA KALMAK İSTEDİM"

"Galatasaray tarihi olan ve çok köklü bir kulüp. Bazı teklifleri bilmiyorum. Her zaman burada kalmak istedim. Benim karakterim de bu şekilde, en yüksek seviyede her zaman mücadele etmek istiyorum. Menajerim de bunu bildiği için böyle bir karar almış. Varsa da bana söylemediler teklifleri, bilmiyorum."