Ve Muslera beklenen haberi verdi! Icardi için tecrübeli file bekçisinden transfer sözleri

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve takımın efsane isimlerinden olan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, TRT Spor'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Takımın son durumu, transferler ve geleceği hakkında konuşan Muslera, Icardi ile ilgili de konuştu.
"Erden Bey ve Dursun Bey çok büyük değişiklik getirdi. Takım çok güçlendi. Yurt dışında da hedeflerimiz var. İsmi dünyada tanınmış bir kulübüz. Bunu sürekli göstermemiz gerekiyor. Geçen sene de çok önemli transferler yapıldı. Bu sene de yapılacak. Hem saha içinde hem de saha dışında bize çok şey katacaklarına inanıyorum"
"Lucas ile milli takımdan da arkadaşız. Eskiden gelen bir arkadaşlığımız vardı. Mauro da komşu ülkemizden. Çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir karakter. Onun geleceği ile ilgili haberler de var. Tekrar burada arkadaşlığımızı sürdüreceğiz"
"Galatasaray tarihi olan ve çok köklü bir kulüp. Bazı teklifleri bilmiyorum. Her zaman burada kalmak istedim. Benim karakterim de bu şekilde, en yüksek seviyede her zaman mücadele etmek istiyorum. Menajerim de bunu bildiği için böyle bir karar almış. Varsa da bana söylemediler teklifleri, bilmiyorum."
"Kulüp baştan aşağıya değişti. Kulübün ne kadar köklü olduğundan bahsettim. Yeni bir başkan geldi, yeni bir hoca geldi. Onu burada ne kadar istediklerini anlattım. Şehri anlattım, daha sonra Süper Lig'i anlattım. Ailesiyle birlikte konuştular ve buraya gelmesine karar verdiler. Şu anda çok mutlu. Saha içinde ve dışında bunu gösteriyor."
"Planım yok. Fizik olarak çok iyiyim. Fiziğim elverdiğince devam etmek istiyorum. Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmem var. Ben kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Zaman geçtikçe göreceğiz. Zor dediğim gibi ne zaman bıracağımı düşünmek. Fiziğim elverdiğinde devam etmeye çalışacağım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."