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Ve Muslera beklenen haberi verdi! Icardi için tecrübeli file bekçisinden transfer sözleri

13.07.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takımın son durumuna dair konuşan Arjantinli, son günlerde gündemin 1 numaralı ismi olan Icardi için de konuştu. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve takımın efsane isimlerinden olan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, TRT Spor'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Takımın son durumu, transferler ve geleceği hakkında konuşan Muslera, Icardi ile ilgili de konuştu.

İŞTE MUSLERA'NIN O SÖZLERİ...

"TAKIM ÇOK GÜÇLENDİ"

"TAKIM ÇOK GÜÇLENDİ"

"Erden Bey ve Dursun Bey çok büyük değişiklik getirdi. Takım çok güçlendi. Yurt dışında da hedeflerimiz var. İsmi dünyada tanınmış bir kulübüz. Bunu sürekli göstermemiz gerekiyor. Geçen sene de çok önemli transferler yapıldı. Bu sene de yapılacak. Hem saha içinde hem de saha dışında bize çok şey katacaklarına inanıyorum"

"GELECEĞİ İLE İLGİLİ HABERLER VAR"

"GELECEĞİ İLE İLGİLİ HABERLER VAR"

"Lucas ile milli takımdan da arkadaşız. Eskiden gelen bir arkadaşlığımız vardı. Mauro da komşu ülkemizden. Çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir karakter. Onun geleceği ile ilgili haberler de var. Tekrar burada arkadaşlığımızı sürdüreceğiz"

"HER ZAMAN BURADA KALMAK İSTEDİM"

"HER ZAMAN BURADA KALMAK İSTEDİM"

"Galatasaray tarihi olan ve çok köklü bir kulüp. Bazı teklifleri bilmiyorum. Her zaman burada kalmak istedim. Benim karakterim de bu şekilde, en yüksek seviyede her zaman mücadele etmek istiyorum. Menajerim de bunu bildiği için böyle bir karar almış. Varsa da bana söylemediler teklifleri, bilmiyorum."

LUCAS TORREIRA TRANSFERİ

LUCAS TORREIRA TRANSFERİ

"Kulüp baştan aşağıya değişti. Kulübün ne kadar köklü olduğundan bahsettim. Yeni bir başkan geldi, yeni bir hoca geldi. Onu burada ne kadar istediklerini anlattım. Şehri anlattım, daha sonra Süper Lig'i anlattım. Ailesiyle birlikte konuştular ve buraya gelmesine karar verdiler. Şu anda çok mutlu. Saha içinde ve dışında bunu gösteriyor."

GELECEĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

GELECEĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Planım yok. Fizik olarak çok iyiyim. Fiziğim elverdiğince devam etmek istiyorum. Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmem var. Ben kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Zaman geçtikçe göreceğiz. Zor dediğim gibi ne zaman bıracağımı düşünmek. Fiziğim elverdiğinde devam etmeye çalışacağım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."

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