SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ve mutlu son, işte ilk imza! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Ve mutlu son, işte ilk imza! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

11.04.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de son viraja girilirken şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışırken, transfer hareketliliği de başlamış durumda. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya gelirken, Sarı-Kırmızılılar rakibine dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Lucas Moura

Lucas Moura

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray 28. hafta mücadelesinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar mutlak 3 puan hesabı yaparken sezon sonu için transfer çalışmalarına da şimdiden hız vermiş durumda.

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM 

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM 

Sarı-Kırmızılılar'da transfer çalışmaları tam gaz sürerken, çok konuşulacak bir isim gündemde. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Lucas Moura'yla ilgilendiği öne sürülmüştü. İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinden sezon sonunda görüşmek için randevu alındığı ortaya çıkmıştı.

İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Moura'nın Türk kulüplerine imza atmak için 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret beklentisi içinde olduğunu belirtmişti.

İLK İMZA: MERTENS 

İLK İMZA: MERTENS 

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar iç transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Yöneticiler, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Dries Mertens'in de sözleşmesini uzatma kararı aldı. Dries Mertens, sakatlık ya da kart cezası problemi yaşamazsa Kayserispor, Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başlayacak.

4 MAÇ SONRA OTOMATİK UZUYOR 

4 MAÇ SONRA OTOMATİK UZUYOR 

Sözleşmesinde 25 maça bağlı opsiyon bulunan Belçikalı yıldız, şu ana kadar 21 kez 11'de sahaya çıktı. Mertens, 4 karşılaşma sonra maç sayısı kriterini yerine getirmiş olacak ve sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayacak. Teknik heyet ve yönetim, performansından memnun oldukları Belçikalı orta sahanın devam etmesini istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe Süper Lig ligi süper li

En Çok Okunan Haberler

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Jesus'un göz bebeği rekor imzayla ayrılıyor! Tamı tamına 524 milyon TL...

Karagümrük - Fenerbahçe maçının henüz 4. dakikasında olay!

Karagümrük - Fenerbahçe maçının henüz 4. dakikasında olay!

Okan Buruk'tan şaşırtan Gomis kararı!

Okan Buruk'tan şaşırtan Gomis kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Teletabiler’in ‘Güneş bebeği’ büyüdü! Görenler tanıyamadı

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.