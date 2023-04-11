Ve mutlu son, işte ilk imza! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray 28. hafta mücadelesinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar mutlak 3 puan hesabı yaparken sezon sonu için transfer çalışmalarına da şimdiden hız vermiş durumda.
Sarı-Kırmızılılar'da transfer çalışmaları tam gaz sürerken, çok konuşulacak bir isim gündemde. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Lucas Moura'yla ilgilendiği öne sürülmüştü. İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinden sezon sonunda görüşmek için randevu alındığı ortaya çıkmıştı.
İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Moura'nın Türk kulüplerine imza atmak için 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret beklentisi içinde olduğunu belirtmişti.
Öte yandan Sarı-Kırmızılılar iç transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Yöneticiler, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Dries Mertens'in de sözleşmesini uzatma kararı aldı. Dries Mertens, sakatlık ya da kart cezası problemi yaşamazsa Kayserispor, Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başlayacak.
Sözleşmesinde 25 maça bağlı opsiyon bulunan Belçikalı yıldız, şu ana kadar 21 kez 11'de sahaya çıktı. Mertens, 4 karşılaşma sonra maç sayısı kriterini yerine getirmiş olacak ve sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayacak. Teknik heyet ve yönetim, performansından memnun oldukları Belçikalı orta sahanın devam etmesini istiyor.