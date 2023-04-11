Ve mutlu son, işte ilk imza! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Galatasaray 28. hafta mücadelesinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar mutlak 3 puan hesabı yaparken sezon sonu için transfer çalışmalarına da şimdiden hız vermiş durumda.