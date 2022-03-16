Vefat eden antrenörlerinin anısını yaşatacak şampiyonaya gururla hazırlanıyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki 70 bilek güreşçi, geçen sene hayatını kaybeden Türkiye Bilek Güreşi Milli Takımı Antrenörü Şener Arslan anısına Eskişehir'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasında altın madalya mücadelesi verecek.

Kalp krizi nedeniyle 12 Ekim 2021'de 62 yaşında hayatını kaybeden Şener Arslan sayesinde bilek güreşiyle tanışan sporcular, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Arslan'ın oğlu dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Evren Serhat Arslan'ın çalıştırdığı bilek güreşçiler, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca 21-25 Mart'ta kentte düzenlenecek Türkiye şampiyonasına antrenörleri Şener Arslan'ın adının verilmesinin gururunu yaşıyor.

2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılacak 70 sporcu, haftanın 5 günü yaptıkları idmanla hazırlandıkları turnuvada elde edecekleri madalyalarla antrenörlerinin kabrini ziyaret etmek istiyor.

Antrenör Evren Serhat Arslan, AA muhabirine, babası ve antrenörü Şener Arslan adına organize edilen şampiyonanın Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Bu turnuvanın kendisi ve sporcuları için çok anlamlı olduğunu anlatan Evren Serhat Arslan, şöyle konuştu:

"Rahmetli hocamız Şener Arslan adına düzenlenecek şampiyona için iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Şampiyonaya iyi bir ekiple hazırlandık. 70 kişilik bir ekiple katılacağız. Sporcularıma güveniyorum. Şener Hoca'nın yeri asla dolmaz. Türkiye şampiyonasına babamın adının verilmesi benim için çok özel. Ben ve sporcuları, Şener Arslan'ın adına yakışır şekilde mücadele edeceğiz. İnşallah alnımız akıyla bir şampiyonadan madalyalarla çıkacağız. Bu şampiyonadan birinci olan sporcular milli takım kadrosuna katılacak. Mayıs ayında Romanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz. Daha sonra Antalya'da dünya şampiyonası düzenlenecek. Asıl hedefimiz dünya şampiyonasında Şener Arslan ve ülkemizi gururlandırmak."

- Sporcuların hedefi hocalarına layık olmak

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Nurhan Üstünkaya da Şener Arslan sayesinde hazırlandığı şampiyonalarda derece aldığını, onun vefatından sonra oğlu Evren Serhat Arslan'a antrenmanlarda yardımcı olduğunu bildirdi.

Şampiyonaya Arslan'ın adının verilmesinden büyük gurur duyduklarını vurgulayan Üstünkaya, "İnşallah çocuklarla bütün altın madalyalarımızı alıp, Şener Arslan Hocamızın kabrini ziyaret edeceğiz. Şener Hoca'nın her zaman yanımızda olduğunu hissediyorum. Rüyama bile girdi. 'Hocam neredesiniz siz, özlüyoruz sizi' dedim." ifadesini kullandı.

Ahmet Sevim de 2019'da başladığı bilek güreşinde Türkiye şampiyonu olduğunu, dünya üçüncülüğünü elde ettiğini anlattı.

Türkiye şampiyonasında hem gençler hem de büyükler kategorisinde dereceye girmeyi hedeflediğine değinen Sevim, "Şener Hoca'nın bugüne kadar üzerimizdeki bütün emeklerini bu turnuvayla göstermek istiyoruz. Heyecanlıyız." dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Tuğba Yıldırım, Şener Arslan'ın öğrencisi olmaktan duyduğu gururu dile getirerek, "Onun için şampiyonaya katılacağım. Burada ve yurt dışında aldığım bütün derecelerini Şener Hocam'a ithaf ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu bedensel engelli Murat Cırık, Şener Arslan sayesinde başladığı bilek güreşiyle 19 yıldır ilgilendiğini belirtti.

Arslan anısına bir turnuvada yarışmaktan heyecan duyduğunu kaydeden Cırık, "Ona layık olarak iyi bir şekilde yarışıp, onu en güzel şekilde anmak istiyoruz. İnşallah takım halinde güzel bir derece elde ederiz." temennisinde bulundu.

Avrupa ikincisi Zeynep Sude Üstünkaya ve Türkiye ikincisi Dilara Emeklice ise Arslan'ın üzerlerindeki emeğinin ödenemeyecek kadar büyük olduğunu ifade etti.