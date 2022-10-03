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Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

03.10.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

GİRESUN (AA) - Vefat eden 19. ve 20. dönem Giresun Milletvekilli Ergun Özdemir (78), son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün Ordu'da tedavi altında bulunduğu özel hastanede yaşamını yitiren Özdemir için, Hacı Miktad Camii'nde tören düzenlendi.

Törene Özdemir'in yakınları, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Canikli, Ergun Özdemir'in yakınlarına başsağlığı dileğini iletti.

Canikli, Özdemir'in, Giresun'a önemli hizmetlerinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ergun abimizi sonsuzluğa uğurluyoruz. Birçok yönü ön plana çıkan, gerçekten güçlü, etkili bir isimdi. Çok şey söylenebilir. Bir devlet adamıydı. Giresun halkının kendisine verdiği yetkiyi sadece Giresun'a ve Giresunlulara hizmet için ortaya koydu. Onların sonuçlarını da bugün görüyoruz. 25 yıl sonra halen Ergun abimizin Giresun'a yaptığı hizmetler tap taze canlı konuşuluyor. 'Halka hizmet etmek, hakka hizmet etmek' gibidir. Ergun abimiz gerçekten bu düsturu en iyi şekilde haya geçirenlerden bir tanesiydi. Rabbim kendisinden razı olsun. Hoş bir seda bırakmasını bildi. Biz de Giresun'a hizmet etme noktasında Ergun abimizden çok şey öğrendik. Elimizden geldiği kadar, biz de Ergun abimizi örnek alarak bir şeyler yapmaya çalıştık. O yönüyle Ergun abimiz hizmetlerde bize önder olmuş bir büyüğümüzdü. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Özdemir'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Ergun Özdemir, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı ve Başbakanlık Müşavirliği görevlerinde de bulunmuştu.

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

Vefat eden eski Giresun milletvekili Ergun Özdemir son yolcuğuna uğurlandı

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