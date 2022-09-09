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Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

09.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Bekir Sıtkı Taşçı'nın cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Taşçı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Orta ilçesindeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşçı'nın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, gazinin yakınları, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ile vatandaşlar katıldı.

Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

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gazi Çankırı Orta cenaze kıbrıs

Çankırı Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:13
Öğle
12:48
İkindi
16:23
Akşam
19:13
Yatsı
20:35
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