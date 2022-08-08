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Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

08.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen henüz ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobilin sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.

Hareket eden aracı durduramayan sürücü önce önündeki 34 DRU 575 plakalı otomobile çarptı.

Ardından önündeki aracı sürükleyerek ilerlemeye devam eden araç, iş yerinin ikinci katında bulunan arka cephedeki camı kırarak önündeki otomobille zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

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Ataşehir düştü kaza surucu

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