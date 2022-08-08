Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen henüz ismi öğrenilemeyen 34 SY 7898 plakalı otomobilin sürücüsü, egzoz emisyon ölçümü yaptırdığı sırada vitese takılı unuttuğu otomatik vitesli aracının gazına bastı.

Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı

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