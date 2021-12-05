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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.12.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Enis Ali Ay, Batuhan Avcı)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Oğulcan Yatgın (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, İzzet Ünver)

Setler: 25-22, 22-25, 20-25, 17-25

Süre: 119 dakika (32, 32, 30, 25)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Arkas Spor: 1 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta

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