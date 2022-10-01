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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

01.10.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altekma: 2 - Arkas Spor: 3

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Umut Şahin, Altay Demirci)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı, Enis Ali Ay)

Setler: 25-23 15-25, 25-23, 23-25, 9-15

Süre: 129 dakika (32, 23, 28, 31, 15)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Altekma: 2 - Arkas Spor: 3

Altekma - Arkas Spor

Altekma - Arkas Spor

Altekma - Arkas Spor

Altekma - Arkas Spor

Altekma - Arkas Spor

Altekma - Arkas Spor

Altekma - Arkas Spor

Altekma - Arkas Spor

Altekma - Arkas Spor

Altekma - Arkas Spor

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Efeler Ligi Arkas Spor Altekma

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