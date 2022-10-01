Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz
Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Tatarov, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Umut Şahin, Altay Demirci)
Arkas Spor: Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Bertuğ Öndeş, Enes Atlı, Enis Ali Ay)
Setler: 25-23 15-25, 25-23, 23-25, 9-15
Süre: 129 dakika (32, 23, 28, 31, 15)
İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
- Altekma: 2 - Arkas Spor: 3
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