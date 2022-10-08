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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Okumuş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Cafer Kirkit, Miskevich, Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur (Burhan Zorluer, Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Emre Çetinkaya, Berkan Bozan)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın, Edgar (Orçun Ergün, Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Burak Güngör)

Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 17-25, 13-15

Süre: 135 dakika (27, 32, 29, 26, 21)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Efeler Ligi galatasaray

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