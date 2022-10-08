Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Sadettin Deneri, Hüseyin Okumuş
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Cafer Kirkit, Miskevich, Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur (Burhan Zorluer, Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Emre Çetinkaya, Berkan Bozan)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Oğuzhan Karasu, Yasin Aydın, Edgar (Orçun Ergün, Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Burak Güngör)
Setler: 20-25, 26-24, 25-23, 17-25, 13-15
Süre: 135 dakika (27, 32, 29, 26, 21)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
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