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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

08.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altekma: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Saar (Mehmet Özbek, Umut Şahin, Selman Ateş, Ulaş Dokumacı)

Tokat Belediye Plevne: Kaan Bülbül, Berkun Eber Üstündağ, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Berkay Yavuz (Ali İhsan Heper, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Egecan Avcıl)

Setler: 25-20, 25-18, 22-25, 26-24

Süre: 115 dakika (24, 25, 31, 35)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta mücadelesinde Altekma, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Altekma: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1

Altekma - Tokat Belediye Plevne

Altekma - Tokat Belediye Plevne

Altekma - Tokat Belediye Plevne

Altekma - Tokat Belediye Plevne

Altekma - Tokat Belediye Plevne

Altekma - Tokat Belediye Plevne

Altekma - Tokat Belediye Plevne

Altekma - Tokat Belediye Plevne

Altekma - Tokat Belediye Plevne

Altekma - Tokat Belediye Plevne

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Efeler Ligi Altekma

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