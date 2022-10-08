Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Saar (Mehmet Özbek, Umut Şahin, Selman Ateş, Ulaş Dokumacı)
Tokat Belediye Plevne: Kaan Bülbül, Berkun Eber Üstündağ, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Berkay Yavuz (Ali İhsan Heper, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı, Egecan Avcıl)
Setler: 25-20, 25-18, 22-25, 26-24
Süre: 115 dakika (24, 25, 31, 35)
İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta mücadelesinde Altekma, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
- Altekma: 3 - Tokat Belediye Plevne: 1
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