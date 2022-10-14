Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enis Ali Ay, Perez, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Zeka Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Berkan Bozan, Burhan Zorluer, Ahmet Emre Çetinkaya)
Setler: 25-19, 27-25, 25-20
Süre: 81 dakika (24, 31, 26)
İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta açılış maçında Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Arkas Spor: 3 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0
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