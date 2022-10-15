Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bu arada maçtan önce Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

- Tokat Belediye Plevne: 0 - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: 3

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