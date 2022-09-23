Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Zeki Bocutcu
Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Marouflakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Arda Bostan, Peric)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Furkan Aydın, Miskevich, Cafer Kirkit, Yiğit Yıldız (Batuhan Yurdagül, Zeka Çağatay Kır, Turgut Lelik, Berkan Bozan, Ahmet Emre Çetinkaya, İsmail Koçak, Fatih Eren Uğur)
Setler: 25-23, 25-23, 25-21
Süre: 77 dakika (27, 26, 24)
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0
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