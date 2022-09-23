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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

23.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Zeki Bocutcu

Fenerbahçe HDI Sigorta: İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Marouflakrani (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak, Arda Bostan, Peric)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Furkan Aydın, Miskevich, Cafer Kirkit, Yiğit Yıldız (Batuhan Yurdagül, Zeka Çağatay Kır, Turgut Lelik, Berkan Bozan, Ahmet Emre Çetinkaya, İsmail Koçak, Fatih Eren Uğur)

Setler: 25-23, 25-23, 25-21

Süre: 77 dakika (27, 26, 24)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

- Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 0

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Hatay Büyükşehir Belediyespor

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol fenerbahçe hdi sigorta

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