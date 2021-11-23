Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Martin Yanakiev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Hümay Topaloğlu, Sude Naz Uzun, Solobska, Hilal Kocakara, Maglio (Cansu Bir, Deniz Emrelli)
TK Kaunas VDU: Makauskaite, Savukynaite, Pravdinskaite, Dudkina, Bogdanovic, Kasperaviciute (Najmovic, Valionyte, Lokyte, Paukstyte)
Setler: 25-12, 25-19, 22-25, 25-18
Süre: 91 dakika (19, 24, 26, 22)
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımını 3-1 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, yarın yine Bursa'da oynanacak.
- Nilüfer Belediyespor: 3 - TK Kaunas VDU: 1
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