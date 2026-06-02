Icardi için resmi açıklama gece yarısı geldi! Tek tek her şeyi açıkladı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilirken, Arjantinli yıldızın geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün menajeri Pino ile yapılan görüşmelerde yeni sözleşme şartlarını masaya yatırdı. Yıllık 10 milyon Euro kazanan Icardi'ye, bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'yu bulan bir teklif sunulduğu öğrenildi.

Ancak oyuncu cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Sezonun tamamlanmasının ardından sevgilisi China Suarez ile Japonya'da tatil yapan deneyimli futbolcunun kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

RIVER PLATE İDDİALARINA YANIT

Son dönemde adı sık sık River Plate ile anılan Mauro Icardi hakkında Arjantin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, ESPN'in F90 programında yıldız oyuncuyla ilgili çıkan haberleri değerlendirdi.

Di Carlo, transfer iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kadronun bir maliyeti var ve bu on beş oyuncunun kaynakları 5/7 oyuncuya da yoğunlaştırılabilir. Mauro Icardi, görüştüğümüz bir isim değil."

Bu açıklamayla birlikte River Plate'in şu aşamada Icardi için somut bir girişimde bulunmadığı ortaya çıktı.

SEZON PERFORMANSI

33 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 47 karşılaşmada görev aldı. Toplam 2093 dakika sahada kalan Icardi, takımına 16 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak sezonu tamamladı.