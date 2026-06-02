Türk rapçi Aishe hayatını kaybetti! Aishe'nin kardeşi hastalığını açıkladı

"Aishe" adıyla bilinen Tuğçe Ayşe Güler’in ölümü sevenlerini şoke etti. Aishe ile ilgili acı haberi kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu. Aishe'nin hastalığı ve ölüm sebebi araştırılırken kardeşinin açıklaması dikkat çekti.

AİSHE NEDEN ÖLDÜ?

Aishe'nin kardeşi, ölümün ardından yaptığı açıklamada, tedavi sürecine ilişkin önemli iddialarda bulundu. Paylaşımında, ablasının önce kulak enfeksiyonu geçirdiğini, ardından yüz felci yaşadığını belirten kardeşi, ameliyat sonrası taburcu edilen Aishe'ye uygulanan kortizon tedavisinin vasküliti tetiklediğini öne sürdü.

"TEŞHİS KOYAMADILAR"

Kardeşi açıklamasında, fenalaşan Aishe'nin acil servise başvurmasına rağmen "yan etki" denilerek evine gönderildiğini, daha sonra yeniden hastaneye yatırıldığını ancak günlerce teşhis konulamadığını iddia etti. Paylaşımda, "4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavi de görmedi. Daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kardeşi ayrıca, Aishe'nin, Behçet hastalığı olabileceğini başından beri dile getirdiğini, ancak bu ihtimalin dikkate alınmadığını savunarak, romatoloji bölümünün ölümünden sadece bir gün önce tanı koyduğunu öne sürdü.

Sosyal medya paylaşımında tedavi sürecinde ihmaller yaşandığını iddia eden Aishe’nin kardeşinin o açıklaması: