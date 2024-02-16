Voleybolcu Hilal Kocakara uzanarak poz verdi! "Kız olay bu arada"

Pasör pozisyonunda görev alan Hilal Kocakara, Sultanlar Ligi ekibi Beşiktaş'ta oynamakta...
Bulgar asıllı Türk profesyonel voleybolcu Hilal Kocakara başarısıyla ve iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Ünlü voleybolcu son olarak Instagram hesabından paylaştığı pozla büyüledi. Üstünde forma olan ünlü isim eline topu aldı, uzanarak poz verdi.
Paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi. Voleybolcuya, "Çok iyi be", "Nefesim kesildi" gibi yorumlar yapıldı. Yorum yapanlardan biri de kendisi gibi voleybolcu olan ikizi Nihal Kocakara oldu. Kocakara, "Kız olay bu arada" yorumu yaptı.
Hilal Kocakara, 2023-24 sezonu öncesi Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Kocakara, pasör olarak görev yapıyor.
Hilal Kocakara, Fenerbahçe alt yapısından yetişmiş ve CEV U17 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Avrupa üçüncüsü kadroda yer almıştı.