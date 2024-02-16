Voleybolcu Hilal Kocakara uzanarak poz verdi! "Kız olay bu arada"

Paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi. Voleybolcuya, "Çok iyi be", "Nefesim kesildi" gibi yorumlar yapıldı. Yorum yapanlardan biri de kendisi gibi voleybolcu olan ikizi Nihal Kocakara oldu. Kocakara, "Kız olay bu arada" yorumu yaptı.