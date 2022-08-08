Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci de katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Kızkalesi sahilinde organize edilen turnuvaya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan 12'si kadın toplam 29 takım katıldı.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı sona erdi

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