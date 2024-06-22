Volkan Demirel 3-0'ı böyle değerlendirdi! "Çok konuşulacak şeyler var"

Volkan Demirel, A Milli Takım'ın 3-0 mağlup olduğu Portekiz karşılaşmasını TRT Spor'da değerlendirdi.
Demirel, alınan bu mağlubiyet sonrası "Konuşulacak çok şey var" dedi.
"Açıkçası tabii ki hepimiz çok üzgünüz. Bu maça dair umudumuz vardı. Umudumuzun nedeni, ilk maçta hepimizi tatmin eden bir milli takım vardı. Bir önceki maç, bu maça umut taşıdı. Bugünkü maçtan en azından 1 puan beklentimiz, liderliği düşünmemizi sağlayacaktı. Çok konuşulacak şey var. Benim en çok dikkatimi çeken, çok pas hatası yaptık. Bir takım böyle bir turnuvada bu kadar pas hatası yapıyorsa 3-0, 4-0, 5-0 da kaybedebilir."
"Yine kendi elimizde. İyi bir galibiyetle yine grubu ikinci sırada bitirebiliriz."
"Altay çıkıp, Samet'in pas vermesine gerek kalmadan da alabilirdi. Ama saha içindeki konsantre... Bıraksa Samet, Altay çok rahat alacaktı. İletişim kopukluğu var. Ama bugünkü maç oyuncu üzerinden değil, tüm oyuncular etkisiz kaldı. Takım olarak iyi değildik. Tüm takım olarak kötü bir durum vardı."
"Çok geri oynamaya başladık pas yapmaktansa. Defans anlamında çok hata yaptık. Pas hatası yaptık, rakibe verdik. Rakip, pas aramıza çok girdi. Bir dağınıklık, konsantre eksikliği vardı. Bu maç geçti. Artık son maç, bizim kendi elimizde olan bir durum. İnşallah gruptan çıkacağız."
"Bir kişiye burada hata yaptı dememek lazım, bugün komple bir hata vardı."