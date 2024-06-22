Volkan Demirel 3-0'ı böyle değerlendirdi! "Çok konuşulacak şeyler var"

"ÇOK KONUŞULACAK ŞEYLER VAR"

"Açıkçası tabii ki hepimiz çok üzgünüz. Bu maça dair umudumuz vardı. Umudumuzun nedeni, ilk maçta hepimizi tatmin eden bir milli takım vardı. Bir önceki maç, bu maça umut taşıdı. Bugünkü maçtan en azından 1 puan beklentimiz, liderliği düşünmemizi sağlayacaktı. Çok konuşulacak şey var. Benim en çok dikkatimi çeken, çok pas hatası yaptık. Bir takım böyle bir turnuvada bu kadar pas hatası yapıyorsa 3-0, 4-0, 5-0 da kaybedebilir."