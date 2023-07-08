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Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı! "Artık bir hocaları var..."

08.07.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel verdiği bir röportajda takımın son durumuna dair açıklamalarda bulunurken, isminin Fenerbahçe ile anılmasına da değindi. Demirel Arda Güler'in de Real Madrid'e transferini değerlendirirken, "Dualarımız onunla" şeklinde konuştu. İşte detaylar...

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından kariyerine teknik direktör olarak devam eden ve şu sıralar Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan başarılı teknik adam takımın son durumu ve transferlere dair konuşurken, Fenerbahçe için de bir itirafta bulundu.

İŞTE VOLKAN DEMİREL'İN O SÖZLERİ

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Süreç devam ediyor. Orada yaşananları çok fazla anlatmak istemiyorum. Her zaman hatırlayacağız. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Hala hatırladıkça, kelimeleri ağzımdan çıkarmakta zorlanıyorum. Hayat bir şekilde devam edecek, hayata bir yerden tutunmaya çalışacağız. O bölgede insanlar için her şeyi yapmayı kafaya koydum. 3 aylık süreçte en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Tek gayem, tek düşüncem buradaki insanlarla birlikte hayata dönüş, bir umut olmak. Bunu başarmak için elimden geleni yapacağım."

TRANSFER SÖZLERİ

TRANSFER SÖZLERİ

"3 aydır gerçekten kendi adıma ve ekibim adına çalışıyoruz. Şu ana kadar olan transferlerin bir hikayesi var. Hepsini yerinde izledik. Şu anda bütün yapılan transfeler, bütün yapılan organizasyonlar ekibimle birlikte benimle birlikte yapılan işler. Yanlışımız olacaktır ama yanlıştan çok doğruyu yapacağımızı düşünüyorum çünkü emek, çalışma var. Şu anda gelen transferlere ödeme yapmadan buraya getirmeye çalıştık. İnşallah takımımız kazanmaya başladıkça, biz de yolumuza emin adımlarla ilerlemeye çalışacağız."

"PLANLAMAMIZ VAR"

"PLANLAMAMIZ VAR"

"Planlamamız var. Depremden sonra birçok oyuncumuz ayrıldı. Transfer dönemini biraz daha hareketli geçireceğiz gibi duruyor. Genç bir kadro kurmaya çalışıyorum. Bütün ekiple birlikte, Hatay'ın geleceği adına neler yapabilir, Hatay'a maddi olarak ne kadar yük olmam bunun düşüncesi içerisindeyim."

ARDA GÜLER TRANSFERİ...

ARDA GÜLER TRANSFERİ...

"Bugün gerçekten çok mutlu olduk. Arda için doğru zaman ve doğru yerdir. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder. Gönlümüz, dualarımız onunla birlikte."

"F.BAHÇE'NİN ARTIK BİR HOCASI VAR"

"F.BAHÇE'NİN ARTIK BİR HOCASI VAR"

"İsmail Hoca geldi, hayırlı olsun. Kendisini çok seviyorum. Fenerbahçe'nin efsanelerinden. Geçmiş artık bitti. Fenerbahçe'nin bir hocası var. Benim adım geçti, geçmedi, önemi yok. Ben ilk günden beri Hatay'ın yanında olmak istediğimi dile getirdim. 'Fenerbahçe benim evim. Bizi ne zaman çağırsalar hazırız' dedim ama şu anda daha fazla ihtiyacı olan taraf Hatay. Hatay için elimden ne geliyorsa vermeye hazırım. Hatay adına iyi şeyler yapmaya çalışacağım."

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