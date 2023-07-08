Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı! "Artık bir hocaları var..."

"F.BAHÇE'NİN ARTIK BİR HOCASI VAR"

"İsmail Hoca geldi, hayırlı olsun. Kendisini çok seviyorum. Fenerbahçe'nin efsanelerinden. Geçmiş artık bitti. Fenerbahçe'nin bir hocası var. Benim adım geçti, geçmedi, önemi yok. Ben ilk günden beri Hatay'ın yanında olmak istediğimi dile getirdim. 'Fenerbahçe benim evim. Bizi ne zaman çağırsalar hazırız' dedim ama şu anda daha fazla ihtiyacı olan taraf Hatay. Hatay için elimden ne geliyorsa vermeye hazırım. Hatay adına iyi şeyler yapmaya çalışacağım."