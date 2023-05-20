Volkan Demirel depremde yaşayanları anlattı, tüyleri diken diken etti! "Asla yapmayacağım, asla"

Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, ülkemizde 6 Şubat tarihinde yaşanan ve birçok ilimizde büyük yaralar açan deprem felaketinde Hatay'da yaptıklarıyla her kesimden alkış almış, gerçekleştirdiği yardımlarla da hem kentin hem de tüm Türkiye'nin taktirini toplamıştı.
Başarılı teknik adam Volkan Demirel, deprem günlerinde Hatay'da yaşadıklarını İngiliz basınından Daily Mail'e anlattı.
5 Şubat'ta Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetle sözlerine başlayan Volkan Demirel, "Stadın içinde muhtemelen yüzlerce yıldır hissedilmeyen bir sevgi vardı. Ölüp mutlu olacağım bir gün olsaydı, bundan daha iyisini düşünemezdim." diye konuştu.
Depremle ilgili, "Bina bir o yana bir bu yana sallanır" diyen genç teknik adam, "Ama bu sefer sanki alttan yukarıya geliyormuş gibi hissetmeye başladım." sözlerini kullandı. Deprem esnasında kızları ve eşinin de Hatay'da olduğu hatırlatılan Volkan Demirel, "Benim ilk tepkim küçük kızımın üzerine atlamak oldu, böylece düşecek bir şey benim üzerime düşecekti. Eşim de büyük kızımın üzerine atladı." dedi.
Depremde otelde yaşadıkları 100 saniyelik korku ve telaşın ardından tesislere gittiklerini belirten Volkan Demirel, normalde yolun sadece 3 dakika süreceğini ancak o gece yollara dökülen insanlar nedeniyle öyle olmadığını söyledi. Volkan Demirel, "Normalde çok sakin bir insanımdır ama o gece hayatım boyunca en çok ağladığım geceydi" ifadelerini kullandı.
Depremde kaybettikleri kulübün sportif direktörü Taner Savut ve Christian Atsu gibi isimlerin hatırlatıldığı Volkan Demirel, Kasımpaşa maçında gol atan Atsu için, "Christian kendi inisiyatifiyle şut atmaya karar verdi. Golü attıktan sonra yanına koştum ve onu kaldırdım. Onun için çok mutluydum. Ne yazık ki bunun onu tuttuğum, birlikte kutlama yaptığım ve onun yanında olduğum son an olduğunu bilmiyordum." dedi.
Volkan Demirel, başka takımlardan teklifler aldığını ancak geri çevirdiğini söyledi. Genç teknik adam, "Onları terk etmeyeceğime ya da yüzüstü bırakmayacağıma söz verdim. Geri dönüp yardım etmek zorundaydım. Aileler konteynerlerda yaşıyor. Binalar girilemeyecek kadar kırılgan durumda. Hatayspor'un stadyumu depremzedeler için bir sığınak oldu." sözlerini kullandı.