Volkan Demirel depremde yaşayanları anlattı, tüyleri diken diken etti! "Asla yapmayacağım, asla"

"KÜÇÜK KIZIMIN ÜZERİNE ATLADIM"

Depremle ilgili, "Bina bir o yana bir bu yana sallanır" diyen genç teknik adam, "Ama bu sefer sanki alttan yukarıya geliyormuş gibi hissetmeye başladım." sözlerini kullandı. Deprem esnasında kızları ve eşinin de Hatay'da olduğu hatırlatılan Volkan Demirel, "Benim ilk tepkim küçük kızımın üzerine atlamak oldu, böylece düşecek bir şey benim üzerime düşecekti. Eşim de büyük kızımın üzerine atladı." dedi.