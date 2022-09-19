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Volkan Demirel, Hatayspor'da! Başkan resmen açıkladı: Resmi sözleşmeyi imzalayacağız

19.09.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor'un yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu. Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş'ın açıklamasının ardından Volkan Demirel'in görevi kesinleşmiş oldu. Geçtiğimiz hafta Göztepe'den gelen teklifi reddederek Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştırmak istediğini ifade eden Volkan Demirel, Hatayspor ile her konuda anlaşma sağladı.

Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi. Göztepe'nin teklifini bir alt ligde oldukları için reddeden Volkan Demirel, Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş: Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız

HATAYSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

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Hatayspor'da sportif direktörlük görevine bilindiği üzere yakın zamanda Taner Savut getirilmişti. Geride kalan 6 maçta Hatayspor 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 gol atan Hatay ekibi kalesinde 10 gol gördü ve 1 puanla son sırada yer alıyor.

24 MAÇTA 12 GALİBİYET ALDI

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Volkan Demirel'in İstanbul serüveni 161 gün sürdü. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Karagümrük'ün başında 24 müsabakada sahaya çıktı. Volkan Demirel'in öğrencileri bu süreçte rakiplerini 12 kez mağlup etti. Fatih Karagümrük bu müsabakalarda 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFLARI

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Hatayspor Volkan Demirel Kuşum Aydın
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