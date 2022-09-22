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Volkan Demirel'in Hatayspor'a imzası sonrası Zeynep Sever Demirel'den güldüren paylaşım! "Kiloya dikkat..."

22.09.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirilmişti. En son Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve performansıyla dikkat çeken Demirel, Hatay ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Genç çalıştırıcının imzası sonrasında eşi Zeynep Sever Demirel'den Instagram'da bir paylaşım geldi. Zeynep Sever Demirel; evlilik yıl dönümlerini kutlarken, eşine de uyarıda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 1 puanla son sırada yer alan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrılmıştı. Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiği resmen açıklanmıştı.

Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından genç çalıştırıcının eşi Zeynep Sever Demirel'den esprili bir paylaşım geldi.

Zeynep Sever Demirel, eşini imzasından ötürü tebrik etti ve yıl dönümlerini kutladı.

"SADECE KİLOYA DİKKAT"

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"Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla, kısmet. Seni seviyoruz. Gururlandır hepimizi. (Sadece kiloya dikkat.)"

"BİRBİRİMİZE TAHAMMÜLÜMÜZÜN YIL DÖNÜMÜ"

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"Ayrıca 12 yıldır birbirimize büyük bir sabır ve özveri ile tahammül ediyor oluşumuzun da yıl dönümü. 21.09.10"

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFLARI

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