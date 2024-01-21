Wanda Nara sosyal medyada gündemde! Icardi'nin şortunun içine buz atınca Galatasaray taraftarlarını kendini tutamadı

İLK GECELERİNİ ANLATMIŞTI

Wanda Nara "Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra tamamen yok oldu. Artık yatağa ihtiyacı kalmamıştı. Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum çünkü her şeyi vermeye alışık değildim, her dört saatte bir Ibuprofen aldım" diyerek şoke etmişti.