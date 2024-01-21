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  4. Wanda Nara sosyal medyada gündemde! Icardi'nin şortunun içine buz atınca Galatasaray taraftarlarını kendini tutamadı

Wanda Nara sosyal medyada gündemde! Icardi'nin şortunun içine buz atınca Galatasaray taraftarlarını kendini tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 07:58 | Son Güncelleme:
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Mauro Icardi kadar eşi Wanda Nara da sosyal medya gündeminden düşmüyor. Son olarak kocasıyla ilk gecesini anlatınca sosyal medyada adından söz ettiren Wanda Nara bu sefer de Icardi'nin şortundan içeri buz atınca Galatasaray taraftarlarını kendini tutamadı.

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Arjantin'de tatil pozlarıyla adından söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara tatil dönüşü de yaptığı şakayla gündeme geldi.


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ICARDI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Eşine buz şakası yapan ve bunu "Onu asla rahatsız etmeyeceğim" notuyla paylaşan Wanda Nara sosyal medyayı salladı.

Icardi'nin şortundan içeri buz atan ve bu anları da kameraya alan Wanda Nara'yı gören Galatasaray taraftarlarını kendini tutamadı.

Galatasaray taraftarları "Yenge ne yaptın", "Yenge Trabzon maçına lazım adam bize", "Ah yengem", "Yenge üşüteceksin adamı" yorumlarında bulundu.

Wanda Nara'nın şortunun içine buz attıktan sonra neye uğradığını şaşıran Icardi ise buzları çıkarırken de kahkaha attı.

İLK GECELERİNİ ANLATMIŞTI

İLK GECELERİNİ ANLATMIŞTI

Wanda Nara "Benden önce o yataktan 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra tamamen yok oldu. Artık yatağa ihtiyacı kalmamıştı. Ertesi gün vücudumda hissettiğim acıyı hatırlıyorum çünkü her şeyi vermeye alışık değildim, her dört saatte bir Ibuprofen aldım" diyerek şoke etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi sosyal medya gecesi
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