Yabancı Damat'ın Mustafa'sı olarak biliniyordu! Ozan Uğurlu son haliyle gündem oldu!

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından bir tanesi. Gaziantepli bir ailenin kızı olan Nazlı ile Yunanlı Niko'nun evlendikten sonra başlarına gelen olayları konu edinen Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can isimli çocuk karaktere hayat veren Ozan Uğurlu son haliyle gündeme geldi.
Nehir Erdoğan, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Binnur Kaya, Özgür Çevik ve Zeki Alasya gibi başarılı oyuncular yer aldığı dizide ailenin en küçük çocuğunu canlandırıyordu.
Çocuk haliyle hafızalara kazınan Uğurlu, artık büyüdü, 32 yaşına geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Uğurlu'nun değişimini görenler gözlerine inanamadı. Gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu, oyunculuğa ara verip Viyana'da makine mühendisliği eğitimi almıştı.
İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü okuyan Uğurlu, oyunculuktan sonra müzisyenliğe adım atmıştı. Yeşil ve Sen Gibi şarkılarının yanında En Uzak Sahil isimli bir albümü de var.